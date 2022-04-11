Оккупанты готовят наступления и проводят воздушную разведку: Генштаб о ситуации на Слобожанщине

Оккупанты готовят наступления и проводят воздушную разведку: Генштаб о ситуации на Слобожанщине

Враг пытается штурмовать позиции ВСУ.

Оккупанты частично заблокировали Харьков и готовятся к наступлению в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщают в Генштабе.

"На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города. На Изюмском направлении продолжается воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. БПЛА "Орлан-10", — сообщают в Генштабе.

Отмечается, что силами в две батальонные тактические группы враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

Как мы писали ранее, российские оккупанты пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка, но им это не удается. Штурм на Южнобужском направлении не дал российским оккупантам желаемый результат. Таким образом, оккупанты потеряли в ротную тактическую группу личного состава и техники.

Отметим, что с начала полномасштабной войны русские войска потеряли более 19 тысяч личного состава.

Читайте также: