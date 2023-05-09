Оккупанты готовят новую волну депортации под прикрытием "эвакуации"

Органы оккупационной администрации на ТОТ Запорожье готовят новую волну депортации из реогиона под прикрытием "эвакуации".
Оккупанты продолжают депортацию жителей временно оккупированных территорий Запорожья.
Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Оккупанты уже подготовили так называемые эвакуационные автобусы, определили группы коллаборантов, которые будут контролировать процесс, и приняли решение о прекращении работы подконтрольных оккупантам "заведений образования".
Отметим, что оккупанты уже начали подготовку к депортации. В некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области уже подготовили автобусы для вывоза детей и сотрудников банковских учреждений.
Тем временем коллаборанты из оккупационной полиции Запорожья и Херсонщины пытаются дезертировать на территорию РФ.
Тем временем сообщают и об "эвакуации" оккупантов из Крыма. Там производят запасы пищи и воды на случай полной изоляции полуострова.
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