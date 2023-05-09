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Оккупанты готовят новую волну депортации под прикрытием "эвакуации"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты готовят новую волну депортации под прикрытием "эвакуации"

Оккупанты продолжают депортацию жителей временно оккупированных территорий. Фото: t.me/andriyshTime/708?single

Органы оккупационной администрации на ТОТ Запорожье готовят новую волну депортации из реогиона под прикрытием "эвакуации".

Оккупанты продолжают депортацию жителей временно оккупированных территорий Запорожья.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Оккупанты уже подготовили так называемые эвакуационные автобусы, определили группы коллаборантов, которые будут контролировать процесс, и приняли решение о прекращении работы подконтрольных оккупантам "заведений образования".

Отметим, что оккупанты уже начали подготовку к депортации. В некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области уже подготовили автобусы для вывоза детей и сотрудников банковских учреждений.

Тем временем коллаборанты из оккупационной полиции Запорожья и Херсонщины пытаются дезертировать на территорию РФ.

Тем временем сообщают и об "эвакуации" оккупантов из Крыма. Там производят запасы пищи и воды на случай полной изоляции полуострова.

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Дата публикации
Просмотры
24
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