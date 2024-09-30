Оккупанты готовят новые попытки больших штурмов на новом направлении — заместитель командира БПАК "Ахиллес"

Российская армия на Купянском направлении готовит новые попытки больших штурмов, чтобы выйти к реке Оскол на Харьковщине.

Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире Эспрессо.

"Цель противника на Купянском направлении полностью понятна — захватить левый берег реки Оскол. оккупанты, несмотря на свои потери, идут к этой цели. В последние дни они не имели никаких территориальных достижений. Мое личное мнение, что противник готовит новые попытки больших штурмов. А пока действуют небольшие вражеские группы, пытающиеся пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим", — заметил он.

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