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Оккупанты готовят новые попытки больших штурмов на новом направлении — заместитель командира БПАК "Ахиллес"

Оккупанты готовят новые попытки больших штурмов на новом направлении — заместитель командира БПАК "Ахиллес"

Российская армия. Иллюстративный / Фото: Associated Press

Оккупанты имеют цель — захватить левый берег реки Оскол на Харьковщине.

Российская армия на Купянском направлении готовит новые попытки больших штурмов, чтобы выйти к реке Оскол на Харьковщине.

Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире Эспрессо.

"Цель противника на Купянском направлении полностью понятна — захватить левый берег реки Оскол. оккупанты, несмотря на свои потери, идут к этой цели. В последние дни они не имели никаких территориальных достижений. Мое личное мнение, что противник готовит новые попытки больших штурмов. А пока действуют небольшие вражеские группы, пытающиеся пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим", — заметил он.

Напомним, в ГУР Украины рассказали об ужасном отношении командиров РФ к солдатам на заводе в Волчанске.

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