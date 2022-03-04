Оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для "картинки" в российских СМИ

Оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для "картинки" в российских СМИ

Российские оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне, чтобы показать "картинку" "освободителей" в российских СМИ.

В Херсон привезли людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. Около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице "Фрегат". Они под видом местных жителей города выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и благодарностью российским освободителям, сообщается в телеграмм канале херсонской ОГА.

Такие митинги не имеют ничего общего с реальными настроениями украинских граждан в Херсоне и других населенных пунктах. Подобные акции являются такой же частью информационной войны как фейки и дезинформация.

Такие постановки оккупанты планируют организовать для своих СМИ. Но поверить такой картинке могут разве что россияне, которые до сих пор считают, что их армия выполняет спецоперацию на Донбассе.