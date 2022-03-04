Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для "картинки" в российских СМИ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Российские оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне, чтобы показать "картинку" "освободителей" в российских СМИ.

В Херсон привезли людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. Около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице "Фрегат". Они под видом местных жителей города выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и благодарностью российским освободителям, сообщается в телеграмм канале херсонской ОГА.

Такие митинги не имеют ничего общего с реальными настроениями украинских граждан в Херсоне и других населенных пунктах. Подобные акции являются такой же частью информационной войны как фейки и дезинформация.

Такие постановки оккупанты планируют организовать для своих СМИ. Но поверить такой картинке могут разве что россияне, которые до сих пор считают, что их армия выполняет спецоперацию на Донбассе.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация