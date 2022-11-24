Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму: строят оборонные полосы на подходах к полуострову

Оккупанты активно готовятся к обороне в Крыму, в частности создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, пишет "Укринформ".

По его словам, военная разведка Украины по состоянию на сегодняшний день не заметила эвакуации захватчиков с севера Крымского полуострова.

"Однако мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВС Украины”, — сказал он.

Черняк отметил, что большинство отступающих из Херсона и Запорожья коллаборантов пытаются попасть не в Крым, а на территорию России.

"Даже они понимают, что так или иначе Крым Россия потеряет и он вернется в Украину", – сказал он.

Он отметил, что оккупанты в Крыму пытаются держать корабли Черноморского флота РФ и военную технику под постоянным прикрытием систем ПВО.

Деоккупация Крыма

Напомним, в Министерстве обороны Украины после деоккупации Херсона сделали смелые прогнозы по освобождению Крыма. Позже Минобороны сообщило, что зимой не стоит ждать паузы в боевых действиях, и сделало еще один намек о Крыме.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинская артиллерия после выхода на побережье Днепра в Херсонской области получила возможность контролировать территорию возле Крыма.

Тем временем оккупанты возле административной границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ. Окопы россиян возле пункта пропуска "Чонгар" и в районе Армянска попали на спутниковые снимки.

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