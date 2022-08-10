Оккупанты готовятся провести трибунал над "Азовцами" в Мариуполе — Андрющенко

Для этого готовится зал Мариупольской филармонии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

"Оккупационные власти Донецкой области хотят провести так называемый трибунал для наших "азовцев" для того, чтобы переложить свою вину на украинскую сторону. Относительно клеток в филармонии — есть разные взгляды на это, однако вполне возможно, что действительно в филармонии будут проводить этот трибунал, потому что это — едва ли не единственное в месте уцелевшее здание, которое может поместить большое количество людей, что будет дальше не известно, но точно они готовят трибунал.Единственный вопрос вопрос, когда это должно произойти. начала сентября", — сказал Андрющенко.

Напомним, что пропагандистские СМИ сообщают о смерти в тюрьме "ДНР" бойца "Азова".

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