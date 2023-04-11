Оккупанты готовятся: в Ялте появились памятки на случай ракетных ударов и бомбардировки (фото)

В Крыму оккупанты подготовили инструкции на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Во временно оккупированной Ялте (Крым) на досках объявлений расклеили памятки местным жителям с инструкцией о действиях при обнаружении беспилотников, ракетно-артиллерийских обстрелов и бомбардировок.
Об этом пишет "Крым.Реалии".
На листовках отмечено, что их авторами является "антитеррористическая комиссия городского округа Ялта". Официально российские власти города об этом не сообщали.
Напомним, россиян призывают сложить тревожный чемодан на случай эвакуации.
Как украинские власти готовят возвращение Крыма, происходящее на оккупированном полуострове – ТСН.ua собрал подробности и ключевые заявления.
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