Оккупанты готовятся: в Ялте появились памятки на случай ракетных ударов и бомбардировки (фото)

В Крыму оккупанты подготовили инструкции на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Во временно оккупированной Ялте (Крым) на досках объявлений расклеили памятки местным жителям с инструкцией о действиях при обнаружении беспилотников, ракетно-артиллерийских обстрелов и бомбардировок.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

На листовках отмечено, что их авторами является "антитеррористическая комиссия городского округа Ялта". Официально российские власти города об этом не сообщали.

Фото/Telegram: "Крым.Реалии"

Фото/Telegram: "Крым.Реалии"

Напомним, россиян призывают сложить тревожный чемодан на случай эвакуации.

Как украинские власти готовят возвращение Крыма, происходящее на оккупированном полуострове – ТСН.ua собрал подробности и ключевые заявления.

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