Гумконвой разворовывался русскими оккупантами на всем пути следования.

Оккупанты грабят гуманитарный конвой, направляющийся в Мариуполь.

Об этом сообщает Запорожская ОГА.

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"Гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, разворовывался российскими оккупантами на всем пути следования. Российские военные насильственно изымали продукты питания, одежду, предметы личной гигиены на каждом блок-посту по маршруту следования. Это варвары 21 века. Настоящая орда. Нашествие, которое Украина сдерживает на границах Европы", — говорится в сообщении.

Напомним, Российские военные 11 марта разворовали часть гуманитарного груза, прибывшего для жителей Энергодара Запорожской области.

В связи с этим вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала волонтеров очень быстро распределять помощь, чтобы предотвратить подобные инциденты.

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