Оккупанты грабят население, мобилизуют мужчин и ведут обстрелы: оперативная ситуация в Запорожской области

Наиболее активные боевые столкновения и постоянные обстрелы проходят в районе Гуляйполя.

В Запорожской области Оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия в восточных районах области. Наиболее активные боевые столкновения и постоянные обстрелы проходят в районе Гуляйполя. Украинские защитники ведут активную маневренную оборону.

Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.

На занятых рубежах с временно оккупированных территорий области противник продолжает укрепляться и увеличивает сосредоточение своих подразделений в определенных районах. Захватчики вели обстрелы по населенным пунктам с применением самолета Су-24, танка, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по следующим направлениям: Гуляйпольское, Новоданиловка, Каменское, Григоров, Малиновка, Павловка, Малые Щербаки, Темировка, Железнодорожное, Орехов, Гуляйполе, Новополь, Полтавка, Новоандреевка.

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Также оккупанты блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности поблизости.

Кроме этого, россияне продолжают вести информационно-психологическое влияние на жителей оккупированных территорий, угрожают местному населению и создают пророссийские органы власти.

"В городе Васильевка, российскими оккупантами была проведена провокация. Рашисты совершили обстрел города с РСЗО "Ураган", в результате чего в жилой дом попала одна из ракет. К счастью, ракета не разорвалась, пострадавших не имеет, но дом потерпел разрушения. Вражеский обстрел. было проведено со стороны г. Бурчак, временно находящегося под российской оккупацией. Вместе с тем, такими действиями враг проводит через российские пропагандистские СМИ лживый информационный вброс для обвинения в обстреле подразделений ВС Украины", — сообщают в Штабе.

В с. Каменском Васильевскому району, во время российского артиллерийского обстрела, получили тяжелые ранения мужчины 50 и 43 лет и 16-летний подросток.

Российские преступники проводят мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Запорожской области. Военные рашисты и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста.

В с. Новопавловцы, Пологовского района в результате артобстрела российскими преступниками был разрушен частный дом.

В с. Мала Токмачка, Пологовского района, в результате артобстрела рашистами было разрушено здание, а также повреждены трактор, культиватор и автоприцеп.

Оккупанты продолжают терроризировать местное население.

Из с. Орлянское Васильевского района, поступило сообщение от местной женщины о том, что в ее дом ворвались российские преступники, в результате чего один из них ее изнасиловал.

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, похищать людей и ставят под угрозу жизнь пленных.

Из с. Новоукраинка, Бердянского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что 8 дней назад она потеряла связь с 36-летним мужчиной и 9-летней дочерью. Их местонахождение неизвестно.

В г. Приморск оккупанты похитили местного 52-летнего мужчину и вывезли в неизвестном направлении.

Кроме этого, рашисты проникли в частный дом, откуда похитили местного жителя 1964 г.р. и вывезли в неизвестном направлении. Также завладели автомобилем «Шкода Октавия».

"Русские «дикари» на временно оккупированных территориях продолжают заниматься мародерством. В г. Роды с территории домовладения оккупанты, угнали автомобиль местного жителя «Митцубиси Лансер». В с. Комыш Зоря, Бердянского района российские мародеры из частного дома долларов США, 800 евро, 2 золотых кольца и другие вещи на сумму 50 000 грн", — сообщают в Штабе.

Вместе с тем, ВСУ продолжают давать отпор и сдерживать оккупантов, уничтожая живую силу и вражескую технику.

"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

личного состава/ 20 человек, 35 ранены;

танков/1 ед;

боевых бронированных машин/ 6 ед;

автомобильной техники/4 ед.

Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме г. Орехов и Гуляйполе). Отсутствует мобильная связь операторов «Водафон» и «Киевстар» в г. Пологи, г. Токмак, г. Гуляйполе, г. Каменка-Днепровская и пгт. Веселое", — сообщают в Штабе.

Напомним, что на 24 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 21,8 тысячи человек. Данные уточняются.