Оккупанты "Градами" разбили центр города Баштанка неподалеку от Николаева (видео)

Оккупанты разрушили несколько магазинов и домов.

Сегодня, 1 марта, оккупанты накрыли "Градами" город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру.

Видео последствий обстрела выложили в Сети.

Из-за обстрела в городе произошло 7 пожаров:

по ул. Соборная, 2 горел магазин мебели

по ул. Баштанской республики, 53 пылал СП "Баштанский КООП Центр"

по ул. Юбилейной, 95 пламя охватило строительный магазин "Радуга"

огнем уничтожены четыре жилых дома по ул. Юбилейной, 98 на ул. Реца, 86 и 82 и на ул. Соборной, 25.

Последствия происшествий были ликвидированы бойцами 7-го пожарно-спасательного подразделения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: