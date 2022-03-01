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Оккупанты "Градами" разбили центр города Баштанка неподалеку от Николаева (видео)

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Оккупанты "Градами" разбили центр города Баштанка неподалеку от Николаева (видео)

Фото: 0512

Оккупанты разрушили несколько магазинов и домов.

Сегодня, 1 марта, оккупанты накрыли "Градами" город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру.

Видео последствий обстрела выложили в Сети.

Из-за обстрела в городе произошло 7 пожаров:

  • по ул. Соборная, 2 горел магазин мебели
  • по ул. Баштанской республики, 53 пылал СП "Баштанский КООП Центр"
  • по ул. Юбилейной, 95 пламя охватило строительный магазин "Радуга"
  • огнем уничтожены четыре жилых дома по ул. Юбилейной, 98 на ул. Реца, 86 и 82 и на ул. Соборной, 25.

Последствия происшествий были ликвидированы бойцами 7-го пожарно-спасательного подразделения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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