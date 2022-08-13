Оккупанты ходят с "проверками" по квартирам херсонцев ночью, исчезают люди — ОК "Пивдень"

Во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области российские военные начали ходить с "проверками" по квартирам местных жителей даже ночью. Раньше это происходило только в светлое время.

Об этом сообщили в своде Оперативного командования "Пивдень".

По данным командования, появились новые сообщения о похищении людей. оккупанты начали это делать посреди ночи.

"Проводят опрос, собирают информацию, и угрозами склоняют соответствующих специалистов к сотрудничеству. Или вывозят в неизвестном направлении для применения других "методов убеждения"", — говорится в сообщении.

На оккупированной территории, кроме физического и морального давления, идет информационная война. Кремлевские каналы информируют о проведении так называемого "референдума" и присоединении к агрессорке России.

"Для создания пропагандистской картинки оккупанты решили открыть медиашколу. Местные журналисты не желают работать на оккупационные власти. Так же как и в других сферах деятельности желающих сотрудничать с рашистами крайне мало. Поэтому они прибегают к насильственным методам", — отмечают в ОК "Юг".

Как сообщалось, в Херсонской области людям почти не доступны лекарства для лечения хронических заболеваний. Больные умирают от того, что не могут принять нужное лекарство. Медикаменты завозят в регион только волонтеры.

Читайте также: