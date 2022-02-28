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Оккупанты хотят, чтобы жители Херсона сопровождали вражескую технику в автобусах в Киев — ОГА

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Херсонские местные власти просят население не выходить на "эвакуацию".

Российские кафиры, которые в Херсоне завладели украинской военной формой, под видом терробороны хотят собрать мирных жителей и автобусами отправить в Киев. Вместе с этими автобусами отправится вражеская техника, чтобы захватить столицу.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Херсонские местные власти просят население не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ, терробороны, правоохранители не планируют их проводить.

"Эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", — призвали в ОГА.

Ранее сообщалось, что российские войска тяжело ранили заместителя городского головы Новой Каховки Херсонской области, ветерана АТО Владимира Арнаута.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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