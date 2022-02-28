Оккупанты хотят, чтобы жители Херсона сопровождали вражескую технику в автобусах в Киев — ОГА

Херсонские местные власти просят население не выходить на "эвакуацию".
Российские кафиры, которые в Херсоне завладели украинской военной формой, под видом терробороны хотят собрать мирных жителей и автобусами отправить в Киев. Вместе с этими автобусами отправится вражеская техника, чтобы захватить столицу.
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
Херсонские местные власти просят население не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ, терробороны, правоохранители не планируют их проводить.
"Эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", — призвали в ОГА.
Ранее сообщалось, что российские войска тяжело ранили заместителя городского головы Новой Каховки Херсонской области, ветерана АТО Владимира Арнаута.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины – более 70
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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