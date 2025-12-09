Александр Лукашенко. / © Associated Press

Гауляйтер оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо готов передать Беларуси часть азовско-черноморского побережья вроде бы для строительства санаториев и туристических баз.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным источников, речь идет о конкретных территориях между Геническим и Арабатской Стрелкой. Их могут передать в долговременное использование. Сальдо описывает эти земли как "идеальное место для курортного развития", а сам процесс, происходящий с Минском, "обменом политической лояльностью".

Аналитики ЦНС отмечают: никаких санаториев не будет. Более того - эти территории могут использоваться как логистические базы, закрытые площадки и инфраструктура двойного назначения для силовых структур Российской Федерации и Беларуси.

"Херсонщина рассматривается оккупантами как ресурсная зона, где "курортная риторика" служит только фасадом для укрепления военного и политического присутствия союзных сил. Это пример системного использования ТОТ для реализации стратегических интересов РФ и ее союзников с полным игнорированием суверенитета Украины", - подчеркнули в Центре нацс.

По их данным, переговоры с белорусскими структурами продолжались, по меньшей мере, с лета 2024 года.

Как сообщалось, в аннексированном Крыму путинская армия превратила детский лагерь "Артек" в пропагандистский центр. По информации центра, на днях пришлось артековцам собрать 223 килограмма оливок, отправивших военным путинской армии. И такие "волонтерские" акции местные коллаборанты проводят регулярно.

