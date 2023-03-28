Оккупанты хотят создать в Бердянске курорт для своих военных

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты планируют создать курорт для своих военных, превратив его в закрытый объект.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета.

Отмечается, что пропагандистские каналы опубликовали видео визиты руководителей партии "Единая Россия". Они рассказали о решении создать в оккупированном городе на территории местных санаториев условия для реабилитации окупантов и их семей. Руководителем этого "курорта" решили назначить местного коллаборанта Николая Мирошниченко.

"В планах оккупантов — перепрофилировать прежнюю территорию курорта исключительно под нужды российской армии. Со всеми другими последствиями, которые будут иметь такое решение. Конечно, при образовании такого масштаба, по сути, военной базы, способной принять одновременно тысячи человек, такая территория будет тщательно охраняться как военный объект", — говорится в сообщении.

В мэрии говорят, что оккупанты неспроста избрали для этого Бердянск. Они пользуются географическим расположением города, ведь он пока находится в самом отдаленном тылу войны. Поэтому "оккупанты рассчитывают на неприкосновенность своих недобитков", отметили в горсовете.

Напомним, в вечерней сводке 23 марта Генштаб опубликовал информацию о "выходе" всех подразделений российской армии из Новой Каховки. Перед этим они ограбили местное население, украв бытовую технику и драгоценности. В тот же вечер украинское командование опровергло свое предварительное заявление, объяснив "некорректным использованием имеющихся данных".

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что Новая Каховка для РФ имеет стратегическое значение. Они будут за нее сражаться до последнего. "Стоит приказ воевать насмерть, никому никуда не отступать и ничего не сдавать", — подчеркнул Жданов.

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