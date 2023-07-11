Оккупанты хотят защитить Крым, строя "зубы дракона" — ОК "Юг"

Российские войска боятся контрнаступления Украины, поэтому строят хоть какие-то рубежи обороны в Крыму уверены в ОК "Юг".

Оккупанты в Крыму строят укрепление "зубы дракона", надеясь таким образом защитить полуостров.

Об этом рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины, поэтому строят хоть какие-то рубежи обороны, даже если они не помогут.

"Для отчетности и самоуспокоения разбросали "зубы дракона" по Крыму, а теперь не знают, что с этим делать", — сказала спикер ОК "Юг".

Как отметила Гуменюк, по классике построили до трех рубежей обороны. В глубоком тылу оккупационные "власти" решили не обустраивать мощные линии обороны.

Также она объяснила, куда исчезли те линии обороны, которые строились вдоль крымского побережья. По словам Гуменюк, оккупанты просто имитировали бурную деятельность и показывали, что происходит серьезная "подготовка" к наступлению ВСУ.

Ранее генерал армии и руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж рассказал, что "зубы дракона", которые россияне строят как оборону на оккупированных территориях, не помогут. По его мнению, в Вооруженных силах Украины есть несколько сценариев для эффективного контрнаступления.

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