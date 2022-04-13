"Оккупанты и награбленные ими вещи из ЧАЭС будут поражать радиацией все вокруг" — Монастырский

"Оккупанты и награбленные ими вещи из ЧАЭС будут поражать радиацией все вокруг" — Монастырский

Чернобыльскую АЭС сейчас охраняет Нацгвардия.

Российским военным, копавшим окопы на территории ЧАЭС, осталось жить максимум год. Кроме того, вывезенные из зоны отчуждения вещи, которые украли убегающие оккупанты, являются передвижными источниками радиации, как и сами захватчики.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Сожженная вражеская техника, заброшенные боеприпасы и вещи оккупантов на Чернобыльской АЭС – все это свидетельствует о том, что они не делали никакого "доброго жеста" и не отходили с Киевщины по своей воле, как врут сейчас их хозяева в Кремле, а банально просто бежали", — сообщил он.

По его словам, российские военные, отступая, "тащили с АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются, по сути, передвижными источниками излучения, поражающими радиацией всех вокруг. себя".

"По расчетам специалистов, тем, кто рыл там окопы, осталось жить максимум год", — добавил министр внутренних дел.

Монастырский подчеркнул, что сейчас ЧАЭС находится под стражей Нацгвардии Украины. Также полиция документирует преступления оккупантов, а спасатели и пиротехники обследуют и разминируют территорию.

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