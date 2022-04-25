Оккупанты идут в наступление и обстреливают позиции ВСУ: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 25 апреля

Оккупанты идут в наступление и обстреливают позиции ВСУ: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 25 апреля

В Украине начались 61 сутки с момента российского вторжения.

Оборонцы Украины смело продолжают сопротивляться российским оккупантам.

О том, как прошли 60 сутки, рассказали в Генштабе.

Противник наступает в Восточной операционной зоне, чтобы выбить украинских защитников за пределы Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

"Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 7 атак врага, уничтожено 30 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины и 18 единиц автомобильной техники и 4". Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает проводить оборонные действия на временно оккупированных территориях, а также ведет артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.