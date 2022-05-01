Оккупанты идут в наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск — Генштаб

Оккупанты идут в наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск — Генштаб

Российские оккупанты усиливают свою ударную группировку под Изюмом и Славянском.

Российские оккупационные войска проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову.

"Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", — сообщают в Генштабе.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

Напомним, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 1 артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 специальная машина и 5 автомобилей (два топливозаправщика включительно).

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