Оккупанты ищут "диверсантов", взорвавших железнодорожный мостовой переход возле Якимовки в Запорожской области

Во временно занятых русскими оккупантами городах и селах Запорожской области продолжает активно развиваться движения сопротивления.
Оккупанты страны-агрессора проводят обыски во временно занятых населенных пунктах. В частности, россияне ищут "диверсантов" после того, как вблизи Якимовки взорвали железнодорожный мостовой переход.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
В оккупированном Мелитополите, Якимовке и районе захватчики провели многочисленные обыски. "Диверсантов" искали в частных домах, на предприятиях моторного завода.
Кстати, в Бердянске, который захватила Россия, также действует украинское подполье. Ночью местные жители слышали выстрелы у порта. После этого русские военные начали активно проводить обыски в городе.
Как сообщалось, в Запорожской области защитники Украины "делают нервы" российским оккупантам. Защитники Запорожского края за прошедшие сутки отправили к прародителям три десятка россиян. Также украинским защитникам удалось пополнить свой автопарк. Они захватили 2 вражеских БМП.
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