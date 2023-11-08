Оккупанты ищут украинское подполье в Луганской области: усилили фильтрацию населения

В ряде населенных пунктов русско-оккупационные войска провели обыски в домах местного населения.
Российские захватчики на оккупированных территориях Луганской области ужесточили фильтрационные меры против местного населения с целью поиска украинского подполья.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
Украинские партизаны сообщили, что в ряде населенных пунктов российско-оккупационные войска провели ряд проверок документов у местного населения, а также провели обыски в домах.
"Враг боится не только работы наших разведывательных групп, но и понимает, что большинство местного населения, находящегося во временной оккупации, готовы продолжать сопротивляться оккупанту, и передавать информацию о личном составе и технике противника", — говорится в сообщении.
Также в ЦНС призвали продолжать передавать информацию о враге, чтобы ускорить освобождение территории от захватчиков.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.
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