Оккупанты используют электроэнергию в качестве принуждения: в Мариуполе – критическая ситуация с инфраструктурой

Во временно оккупированном Мариуполе наблюдают проблемы с электроснабжением. Там до сих пор критическая ситуация с инфраструктурой. Полноценного восстановления электросетей захватчики так и не смогли сделать.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

"Все делается для "галочки". Системы не выдерживают нагрузки, поэтому многие находятся без стабильного электроснабжения. Люди жалуются, что коммунальные службы при этом бездействуют", — говорится в сообщении.

оккупанты используют электроэнергию и в качестве принуждения.

оккупанты используют электроэнергию и в качестве принуждения. Фото: Мариупольский городской совет

"Мне сегодня сказали — повреждения кабеля. И прогнозов никаких не дают. Но бросили трубку", "Не было света 4 дня. Сколько они будут делать? Лето. Жара", — жалуются горожане.

оккупанты используют электроэнергию и в качестве принуждения. Да, в домах, которые они внесли в списки на снос – людей оставляют без света и воды. Мариупольцы вынуждены вывешивать надписи "SOS" и бороться за собственные дома.

Напомним, за время блокады враг разрушил половину всего жилищного фонда Мариуполя. И на этом враг не останавливается. Он все еще разрушает дома мариупольцев.

Также во временно оккупированном Мариуполе оккупационные власти проверяют местных подростков на причастность к партизанскому движению.

В целом в захваченном Мариуполе наблюдается усиление фильтрационных мер, а также продолжаются практика похищения горожан.