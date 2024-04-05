Оккупанты используют новую тактику применения "Шахедов": в Воздушных силах рассказали подробности

Российские захватчики начали применять так называемый "беспокоящий огонь", запуская иранские ударные беспилотники в перерывах между массированными обстрелами ракетами.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Он заявил, что во время последней ночной атаки БПЛА силы противовоздушной обороны отработали по ним очень удачно и профессионально.

Евлаш рассказал, что захватчики начали между массированными ракетными и комбинированными ударами использовать "беспокоящий огонь".

Он заявил, что враг применяет подобную тактику для продолжения разведки территории, чтобы в дальнейшем анализировать и эффективнее применять свои средства воздушного поражения.

"Конечно, есть "беспокоящий огонь", так называемый, когда враг просто продолжает поддерживать свою активность и не дает спокойно проводить восстановление после обстрелов. У врага есть мощности, он может постоянно совершать свои воздушные нападения с помощью "Шахедов", что и происходит В последнее время", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики начали прокладывать маршруты "Шахедов" через жилые кварталы.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала Одесщину "Шахедами", удар был направлен на объекты энергетики.

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