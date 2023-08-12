Оккупационная армия РФ продолжает использовать учебные заведения во временно захваченных населенных пунктах Украины для своих военных нужд. В частности, школы и детсады россияне превращаются в полевые госпитали.

Об этом сообщил украинский Генштаб в строительстве 12 августа.

"В населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. В настоящее время доступ местных жителей в школу запрещен. В то же время в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, расположенного в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь российских оккупационных войск"., – говорится в возведении.

В Генштабе подчеркивают, что такие действия российских оккупантов являются нарушением норм международного гуманитарного права.

Как сообщалось, в Мариуполе кафиры ввели для учительниц "адский дресс-код". Да, педагогам, которые перешли на сторону врага и будут учить детей в школах по российской программе, использовать на работе косметику и красить волосы.

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