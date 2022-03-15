Оккупанты используют средства радиоэлектронной борьбы для ”глушения” абонентов — Госспецсвязи

Продолжается процесс восстановления базовых станций и узлов связи в местах, где велись ожесточенные боевые действия.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины отмечает, что оккупанты продолжают использование средств радиоэлектронной борьбы для "глушения" абонентов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи.

Отмечается, что одна из целей оккупанта – уничтожение телекоммуникационной инфраструктуры нашего государства. Инфраструктура операторов и провайдеров терпит повреждения в результате боевых действий, поставщики услуг электронных коммуникаций при содействии Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи восстанавливают инфраструктуру при первой возможности.

"Враг продолжает использовать средства радиоэлектронной борьбы для "глушения" абонентов, однако совместными усилиями сил безопасности и обороны Украины осуществляется эффективное противодействие враждебным намерениям оставить Украину без связи", — заверили в службе.

Кроме того, сообщается, что продолжается процесс восстановления базовых станций и узлов связи в местах, где велись наиболее ожесточенные боевые действия.

В частности, в Чернигове и области за сутки на 10% улучшилось покрытие мобильной связью и интернетом.

"Продолжается процесс восстановления систем и сетей на Луганщине, а на Донбассе настроена маршрутизация номера скорой медицинской помощи (103) через основной и резервный каналы — люди смогут вызвать скорую и не останутся в беде один на один", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что есть города и районы, где оккупанты по-варварски уничтожают инфраструктуру операторов. Так, наиболее пострадавшей является Киевская область, в частности Ворзель, Гостомель, Ирпень и Буча.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об исключении РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Читайте также: