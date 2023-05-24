Оккупанты используют территорию Запорожской АЭС как военную базу: подробности от ГУР

Речь идет об энергоблоках №1, 2, 4.
Российские оккупационные войска фактически используют территорию захваченной Запорожской атомной электростанции как логистическую и военную базы.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Отмечается, что на площадках энергоблоков №1, 2, 4 постоянно находится личный состав россиян, бронетехника и грузовики. Число транспорта и военных меняется. В течение дня возле каждого энергоблока может быть от 5 до 20 единиц техники.
"Ротация проходит скрыто во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что у них могут быть боеприпасы и взрывчатка", — говорится в сообщении разведки.
Сотрудников очередных изменений, которые должны проводить осмотр энергоблоков один-два раза в неделю, не допускают на контролируемую российскими войсками территорию. А тех, кто пытался провести контрольные обходы, избивали и пытали. Отмечается, что несколько сотрудников находятся в больнице в тяжелом состоянии.
"Действия окупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций во время которых ЗАЭС отключалась от энергопитания", — добавили в ГУР.
Напомним, на днях отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. ЗАЭС переходит в режим блэкаута.
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