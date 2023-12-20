Оккупанты испытывают нехватку боевой техники в Херсонской области — ISW

Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм в Крынках и вокруг населенного пункта.

Российские захватчики в Херсонской области испытывают дефицит военной техники для эвакуации своих раненых, которые атакуют украинские позиции на левом берегу Херсонщины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты отметили, что российские захватчики используют большое количество ударных БПЛА в Херсонской области. Вместе с тем, российская армия сталкивается с нехваткой боевой техники для захватчиков, ведущих боевые действия на левом берегу Днепра.

Сообщается, что в данном районе в последние несколько недель обе стороны вели преимущественно позиционные бои. Украинские защитники сохранили контроль над Крынки и вокруг населенного пункта, несмотря на многочисленные атаки захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, как ВСУ будут освобождать левый берег Херсонщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путина поймали на лжи по поводу боев на Херсонщине и потерь среди оккупантов.

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