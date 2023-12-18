Оккупанты из артиллерии обстреляли частное предприятие в Херсоне (видео)

Предприятие находится в одном из жилых кварталов.
Российские оккупанты нанесли удар с артиллерии по Херсону. Захватчики обстреляли частное предприятие.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, оккупанты обстреляли в одном из жилых кварталов города частное предприятие.
"К сожалению, травмы несовместимые с жизнью получил 40-летний охранник, находившийся на рабочем месте", — сказал Александр Прокудин.
Напомним, что оккупационная армия России 17 декабря атаковала Херсон и область. В результате атаки погиб пенсионер, также были ранены полицейские.
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