Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь: есть раненые

В результате обстрела повреждены несколько частных домов и хозяйственное сооружение.
Российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В городе пострадали три человека.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
71-летний мужчина был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Женщины 61 и 68 лет получили травмы, но будут лечиться амбулаторно.
"В городе повреждены частные дома и хозяйственная постройка", — говорится в сообщении.
Напомним, в Чернигове завершили спасательную операцию после российской атаки.
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