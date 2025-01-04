Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь: есть раненые

В результате обстрела повреждены несколько частных домов и хозяйственное сооружение.

Российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В городе пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

71-летний мужчина был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Женщины 61 и 68 лет получили травмы, но будут лечиться амбулаторно.

"В городе повреждены частные дома и хозяйственная постройка", — говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове завершили спасательную операцию после российской атаки.

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