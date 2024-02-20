Оккупанты из авиации и артиллерии ударили по Сумщине: прямо в доме погибли два человека

На рассвете 20 февраля российские оккупационные войска по артиллерии и авиации атаковали Сумскую область. В результате удара по Конотопскому району погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 20 февраля, российские террористы совершили еще одно преступление против мирного населения Сумщины. В 5 часов утра враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российских обстрелов произошел пожар в жилом доме. Возгорание удалось локализовать. Впрочем, на месте пожара спасатель обнаружили тела двух погибших. Кроме того, отмечают в ОВА, разбор завалов и поисковые работы продолжаются.

Как сообщалось, ночью на 20 февраля российские беспилотники ударили по Полтавщине. Произошли попадания в Кременчугском районе. Под ударом оккупантов оказался промышленный объект.

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