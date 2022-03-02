Оккупанты из Беларуси атаковали Житомир крылатой ракетой "Калибр": горят жилые дома (видео)

Предварительно известно о двух погибших, еще трое были травмированы.

В Житомире оккупанты ударили крылатой ракетой "Калибр" по базе 95 бригады. В результате атаки загорелись жилые дома.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"После удара крылатой ракетой "Калибр" по базе 95 Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти. Удар нанесен с территории фашистской Беларуси", — написал Геращенко.

Позже ГСЧС опубликовала фото обстрела и рассказала детали инцидента.

"1 марта около 22:16 в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в 3-х из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы. Предварительно погибли два человека, травмированы трое. В завалах поврежденных частных жилых домах вероятно находятся люди ", – говорится в сообщении..

Кроме того, рядом с местоположением 95 бригады, куда целились военные преступники РФ, расположен родильный. Рожениц и малышей эвакуировали в подвал.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: