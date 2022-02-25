Оккупанты из "градов" и "ураганов" обстреляли Ахтырку на Сумщине: есть тяжело ранены дети

"Ураганы" в Ахтырке попали в жилой массив и бомбоубежище.
В Сумской области оккупанты из "градов" обстреляли город Ахтырку.
Об этом сообщает "Суспильне".
Второй обстрел закончился примерно в 12:30. Информации о жертвах нет. Первый артобстрел города произошел сегодня утром. По информации ОГА, обстреляли воинскую часть и Дачный.
Позднее издание со ссылкой на Сумскую военную администрацию сообщило, что Ахтырку россияне обстреляли "ураганами". Повредили убежище и детский сад.
"Есть погибшие и тяжелые раненые, дети тоже", - говорится в сообщении.
Советник главы Сумской военной администрации Алена Бояринова сообщила, что под обстрелы "ураганами" в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежище.
"Было много людей. Количества раненых и погибших не знаем. Но тяжело ранены дети", - отметила она.
Ранее сообщалось, что на улицах Сум утром были ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.