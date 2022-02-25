Оккупанты из "градов" и "ураганов" обстреляли Ахтырку на Сумщине: есть тяжело ранены дети

Оккупанты из "градов" и "ураганов" обстреляли Ахтырку на Сумщине: есть тяжело ранены дети

"Ураганы" в Ахтырке попали в жилой массив и бомбоубежище.

В Сумской области оккупанты из "градов" обстреляли город Ахтырку.

Об этом сообщает "Суспильне".

Второй обстрел закончился примерно в 12:30. Информации о жертвах нет. Первый артобстрел города произошел сегодня утром. По информации ОГА, обстреляли воинскую часть и Дачный.

Позднее издание со ссылкой на Сумскую военную администрацию сообщило, что Ахтырку россияне обстреляли "ураганами". Повредили убежище и детский сад.

"Есть погибшие и тяжелые раненые, дети тоже", - говорится в сообщении.

Советник главы Сумской военной администрации Алена Бояринова сообщила, что под обстрелы "ураганами" в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежище.

"Было много людей. Количества раненых и погибших не знаем. Но тяжело ранены дети", - отметила она.

Ранее сообщалось, что на улицах Сум утром были ожесточенные бои с российскими оккупантами.