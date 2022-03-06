Оккупанты из «Градов» расстреляли физико-технический институт в Харькове

Оккупанты из «Градов» расстреляли физико-технический институт в Харькове

В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка «Источник нейтронов».

В очередной раз российско-террористические войска наносят точечные удары по ядерным объектам Украины. На этот раз из «Градов» снова обстреляли Харьков, в частности, Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Харьковской области.

«Сегодня российским агрессором совершены обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град» по территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ)».

В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка «Источник нейтронов», в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины). СБУ продолжает собирать доказательства Гааге", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.