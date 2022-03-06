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Оккупанты из «Градов» расстреляли физико-технический институт в Харькове

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Оккупанты из «Градов» расстреляли физико-технический институт в Харькове

Википедия

В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка «Источник нейтронов».

В очередной раз российско-террористические войска наносят точечные удары по ядерным объектам Украины. На этот раз из «Градов» снова обстреляли Харьков, в частности, Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Харьковской области.

«Сегодня российским агрессором совершены обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град» по территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ)».

В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка «Источник нейтронов», в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины). СБУ продолжает собирать доказательства Гааге", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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