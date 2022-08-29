Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Черниговскую и Сумскую области

Враг обстреливал минометы и ствольную артиллерию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгордская и Белопольская громады Сумской области, а также Семеновская громада Черниговской области.

Утром оккупанты с территории России ударили по территории Белопольской громады из ствольной артиллерии, раздалось почти три десятка взрывов.

После обеда враг обстрелял территорию Краснопольской громады из 120-мм минометов, раздалось несколько взрывов. Огонь велся из российского населённого пункта Поповка.

Позже из этого же российского населенного пункта окупатели открыли минометный огонь по территории Миропольской громады. Начислено около десятка приходов. Эсманьская территориальная громада была подвергнута обстрелам из ствольной артиллерии. Зафиксировано 6 взрывов.

Также россияне из ствольной артиллерии обстреляли Шалыгинскую территориальную громаду. Зафиксировано 6 взрывов. Зноб-Новгородская территориальная громада была подвергнута обстрелам с использованием предположительно 120 мм миномета, зафиксировано 3 взрыва.

Семеновское территориальное общество трижды подверглось обстрелам из минометов 120 мм, зафиксировано 19 взрывов.

Напомним, что за прошедшие сутки обстрелам из реактивной артиллерии врага подверглись Николаев, Очаков, Николаевский и Баштанский районы.

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