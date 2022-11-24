Оккупанты из РСЗО обстреляли Днепропетровщину, а в шахтах региона завершились операции по поднятию на поверхность горняков

Российские оккупанты на протяжении суток обстреливали марганецкую громаду Днепропетровской области.
Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Днепропетровщины. Всю ночь из тяжелой артиллерии они обстреливали Марганецкую общину Никопольщины. По предварительным данным, разрушений нет и пострадавших тоже.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Под утро россияне ударили по Марганцу. Сейчас спасатели проводят обследование территорий. В других районах области ночь прошла без обстрелов", — написал он.
Из-за обесточивания в Кривом Роге 653 шахтера оказались под землей. Они уже приподняты на поверхность. Также удалось поднять на поверхность более 2000 работников шахт в Павлоградском районе.
В части громад Днепропетровщины уже удалось возобновить электроснабжение.
Напомним, что вчера, 23 ноября, российские оккупанты ударили ракетами по энергообъектам Украины. В результате произошло аварийное отключение света во многих регионах.