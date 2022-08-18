Оккупанты из РСЗО обстреляли Запорожье: 4 ракеты попали в объект инфраструктуры (фото)

Оккупанты ночью из РСЗО обстреляли Запорожье.
Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района.
Об этом в четверг, 18 августа, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По предварительной информации, оккупанты применили ракетные системы залпового огня для удара по Запорожью.
По словам Старуха, четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект претерпел незначительные разрушения.
В Запорожской ОВА сообщили, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Успеновка, Малая Токмачка, Самойловка, Орехов, Гуляйполе. Поступило 24 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими войсками.
Также за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
За минувшие сутки из временно оккупированной территории было эвакуировано 985 человек, из них 225 – дети.
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