Оккупанты изменили тактику охраны Крымского моста: детали

Из-за атак беспилотников россияне изменили тактику охраны Крымского моста. В частности, оккупанты увеличили количество судов пограничной службы федеральной службы безопасности РФ.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Zn.ua.

По его словам, если раньше этот объект охраняли только один-три катера или корабли, то сейчас там постоянно находятся пять-шесть катеров и пять-шесть кораблей.

"Иногда они присоединяют военные корабли, например, сторожевой корабль "Пытливый", — рассказал он.

Кроме того, представитель ВМС рассказал, что из-за угрозы морских дронов россияне перестали перевозить гражданские грузы крупными десантными кораблями. Они пытаются прятаться за временно оккупированным Крымом или в Новороссийскской бухте.

"Они испытывают опасность и прячутся либо за Крымом, либо в бухтах портов, где их защищают боновые заграждения. Также они прячутся у второй базы Черноморского флота РФ -Новороссийская", — сообщил Плетенчук.

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Напомним, в ВСУ объяснили, почему оккупанты постоянно перекрывают Крымский мост. Так, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорит, что таким образом оккупанты пытаются не нанести переправе максимального ущерба, чьи конструкции ненадежны из-за атак по ним.

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