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"Оккупанты лезут и лезут,": бойцы 93 бригады рассказали о ситуации в Бахмуте и опровергли слухи (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2954
Время на прочтение
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"Оккупанты лезут и лезут,": бойцы 93 бригады рассказали о ситуации в Бахмуте и опровергли слухи (видео)

Фото: Associated Press

ВСУ продолжают держать город Бахмут в Донецкой области.

Город Бахмут в Донецкой области остается самым жарким участком фронта на востоке. Украинские защитники продолжают удерживать оборону города.

Об этом они рассказали в своем повседневном видео.

"Сейчас распространяются слухи, что кто куда-то забежал, кто кого захватил. Никто никуда не убежал. Мы находимся в Бахмуте, мы держим Бахмут. Орки лезут и лезут, мы их сдерживаем, но город никто не собирается сдавать. Не распространяйте сплетни. Все на своих местах. Бахмут стоит, Бахмут держится", — рассказали бойцы.

Они также опровергли информацию о выводе 93 бригады из Бахмута, показав свои шевроны, принадлежащие 93 бригаде "Холодный Яр", что свидетельствует о том, что это подразделение находится на позициях в городе.

Напомним, что в районе Бахмута пыталась прорваться вражеская ДРГ. Оккупанты неожиданно для себя наткнулись на украинских пограничников. Те их подкараулили и "насыпали". Враждебная ДРГ, понеся потери, отошла назад, откуда пришла.

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Дата публикации
Просмотры
2954
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