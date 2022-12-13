"Оккупанты лезут и лезут,": бойцы 93 бригады рассказали о ситуации в Бахмуте и опровергли слухи (видео)

Город Бахмут в Донецкой области остается самым жарким участком фронта на востоке. Украинские защитники продолжают удерживать оборону города.

Об этом они рассказали в своем повседневном видео.

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"Сейчас распространяются слухи, что кто куда-то забежал, кто кого захватил. Никто никуда не убежал. Мы находимся в Бахмуте, мы держим Бахмут. Орки лезут и лезут, мы их сдерживаем, но город никто не собирается сдавать. Не распространяйте сплетни. Все на своих местах. Бахмут стоит, Бахмут держится", — рассказали бойцы.

Они также опровергли информацию о выводе 93 бригады из Бахмута, показав свои шевроны, принадлежащие 93 бригаде "Холодный Яр", что свидетельствует о том, что это подразделение находится на позициях в городе.

Напомним, что в районе Бахмута пыталась прорваться вражеская ДРГ. Оккупанты неожиданно для себя наткнулись на украинских пограничников. Те их подкараулили и "насыпали". Враждебная ДРГ, понеся потери, отошла назад, откуда пришла.

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