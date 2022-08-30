Оккупанты массированно обстреляли Николаев 16 ракетами С-300: 2 человека погибли, 24 ранены

В понедельник днем, 29 августа, после 15:15 Николаев подвергся массированному обстрелу 16 зенитными ракетами С-300, который привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоэтажных домов, объектов транспортной инфраструктуры. В результате чего два человека погибли и 24 получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на Оперативное командование "Пивдень".

Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали следующие районы области:

В Николаевском районе вчера, 29 августа, в 09:17 и 15:20 зафиксированы вражеские обстрелы города Очаков Очаковской громады. Есть попадание по территории аквазоны, пострадавших нет.

Днем, 29 августа, в 11:10 в результате вражеских обстрелов села Красное Воскресенской громады частично разрушен дом, поврежден газопровод. Пострадавших нет. Также вечером, 29 августа, в 16:02 за пределами с. Калиновка в результате обстрелов вспыхнул пожар на открытой территории. К счастью, без пострадавших.

Баштанский район:

По информации ОК "Пивдень", вечером, 29 августа, двумя зенитными ракетами С-300 атакован Баштанский район. В результате разрыва ракет повреждены частные дома, по предварительным данным, пострадавших нет.

Под постоянными обстрелами остаются села Березнеговатской громады, расположенные на линии разграничения. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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