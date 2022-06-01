Оккупанты массированно обстреляли села Харьковщины: погиб ребенок, есть раненые

В течение суток российские оккупанты массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.
Также обстрелам подвергся Киевский район Харькова. Пострадавших нет.
О ситуации в регионе рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, в результате обстрелов оккупантами населенных пунктов области погибли 4 гражданских. В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района – 12-летний мальчик. В с. Шестаково Чугуевского района – 2 погибших. Ранения получили в общей сложности 7 гражданских.
Сейчас на отдельных участках области продолжаются боевые действия. Враг сосредоточен на обороне и пытается удержать свои позиции.
"На Изюмском направлении российские оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым попыткам наступления. Наши защитники держат позиции и наносят врагу потери. В минувшие сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Враг действует коварно, нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре" – отметил Синегубов.
Напомним, что оккупанты обстреляли частный сектор в поселке Золочев Харьковской области. Вражеский снаряд попал в жилой дом в Золочеве и разрушил его. В результате обстрелов одна женщина погибла, еще одну удалось спасти.
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