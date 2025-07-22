Оккупанты массово изымают в местную технику для просмотра украинского ТВ

Антенна / © Центр национального сопротивления

Реклама



Россияне принудительно забирают у людей технику, позволяющую смотреть украинское телевидение. Только на прошлой неделе – более 1000 комплектов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в сообщении в соцсетях.



Цель – полностью зачистить информационное пространство. Вместо этого людям навязывают "русский мир" через бесплатные спутниковые приемники.



Это не просто цензура. Это оккупационный контроль над мнениями.

Как сообщал военный эксперт Дмитрий Жмайло, оккупанты хотят подойти к Мирнограду и пытаются сделать оцепление в этом районе.

Реклама