Оккупанты массово минируют побережье Крыма из-за страха перед украинским десантом

Враг пытается максимально укрепить береговую линию, создавая плотные минные поля и инженерные заграждения не только на суше, но и в прибрежных водах.

Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму / © Фото из открытых источников

Российские подразделения во временно оккупированном Крыму проводят масштабное минирование побережья и близлежащих акваторий, пытаясь предотвратить возможную высадку десанта Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

«По данным нашей разведки, с целью недопущения проведения высадки десанта Сил обороны Украины на территорию временно оккупированного Крыма, находящиеся там российские подразделения, а это оперативно-тактическая группа „Крым“, проводят мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вдоль побережья Крыма с применением противотанковых и противопековых».

По словам спикера, враг пытается максимально укрепить береговую линию, создавая плотные минные поля и инженерные заграждения не только на суше, но и в прибрежных водах.

«Они пытаются заминировать почти все побережье, устанавливая сотни и даже тысячи мин. С пляжей сейчас будут минные поля, которые будут перекрыты разными проволочными заграждениями, и это не только пляжи, но и части моря. Они закрывают все, потому что они очень боятся, что будет взорван десант в Крым», — рассказал Волошин.

Напомним, в ночь на 19 апреля спецподразделение ГУР «Примари» провело операцию в оккупированном Крыму. В результате точных ударов выведены из строя российские крупные десантные корабли «Ямал», «Николай Фильченков» и уничтожена радиолокационная станция врага.

