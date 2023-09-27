Оккупанты массово заселяются в дома местных жителей в Запорожской области

Российские оккупанты массово заселяются в дома местных жителей на территории оккупированной части Запорожской области. В частности, наибольшее заселение происходит на отрезке от Токмака (Молочанская) до Роботиного (Новопрокопки).

Об этом в "Радио Свобода" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"От Токмака до Роботиного враг просто занял все дома, все дома наших людей. Знаем, что с прошлой недели враг начал в самом Токмаке подселять людей. Что это значит? Если кто-то проживал в доме или квартире, то враг именно к этим гражданским жителям подселяет своих военных", — говорит Федоров.

По его словам, это делается для того, чтобы прикрываться живым щитом. Он называет такое оборудование огневых позиций "стандартной практикой".

Мэр рассказал, что местные жители выезжают из своих домов из-за такого "подселения" на отрезке от Токмака до Роботиного. Переселяются и на территорию Запорожской области, а на другие населенные пункты. В частности, в поселки Веселое, Михайловка или в Мелитополь.

Напомним, в Запорожье проверяют каждый автомобиль — оккупанты снова начали убегать. Россияне пытаются поймать дезертиров.

Читайте также: