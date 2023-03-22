Оккупанты меняют направления своих ударов: в ГУР рассказали, что становится главной целью для атак

Враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

На примере ударов беспилотными летательными аппаратами 17–18 марта и 21–22 марта он проанализировал тактику врага.

"Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", — отметил Скибицкий.

Он отметил, что климатическая зима уже заканчивается, а Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему.

Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", — рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины.

Он также подчеркнул, что удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боевых действий. Он добавил, что энергетика также останется в целях врага.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические — те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.", — говорит Скибицкий.

Он не исключил, что под прицелом врага могут находиться гидротехнические и очистные сооружения Украины, как об этом ранее говорили в воздушных силах.

"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставок вооружения и военной техники, идущие с Запада", — добавляет Скибицкий.

Он отметил, что Россия постоянно ведет разведку украинских объектов, в том числе космическую.

Напомним,

Напомним, в очередной раз, 22 марта, РФ нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Сейчас известно об одном погибшем мужчине и более 30 раненых людях, среди которых трое детей.

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