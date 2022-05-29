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Оккупанты минируют местность и восполняют потери и запасы: Генштаб о ситуации на Харьковском направлении

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Оккупанты минируют местность и восполняют потери и запасы: Генштаб о ситуации на Харьковском направлении

Фото: Associated Press

На Слобожанском направлении российские кафиры обстреливают позиции ВСУ для недопущения дальнейшего их продвижения в направлении Госграницы Украины.

Враг принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"На Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Тернова. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий Сил обороны" в уведомлении.

Напомним, воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью.

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