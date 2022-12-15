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Оккупанты минуют побережье рек в Херсонской области и пытаются переключить ЗАЭС в энергосистему РФ — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оккупанты минуют побережье рек в Херсонской области и пытаются переключить ЗАЭС в энергосистему РФ — Генштаб

Фото: Associated Press

Также враг принудительно эвакуирует граждан Украины.

Российские оккупанты продолжают минировать временно захваченные территории Херсонской области, а также принудительно эвакуировали граждан Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Отмечается, что россияне заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной громады.

Кроме того, вражеские войска силой вывезли жителей острова Большой Потёмкинский. что вблизи Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.

В Генштабе также информируют, что оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему Российской Федерации.

Напомним, русские войска 14 декабря обстреляли здание Херсонской ОВА. оккупанты атаковали ОВА из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела повреждены два этажа.

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Дата публикации
Просмотры
140
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