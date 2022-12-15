Оккупанты минуют побережье рек в Херсонской области и пытаются переключить ЗАЭС в энергосистему РФ — Генштаб

Также враг принудительно эвакуирует граждан Украины.
Российские оккупанты продолжают минировать временно захваченные территории Херсонской области, а также принудительно эвакуировали граждан Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
Отмечается, что россияне заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной громады.
Кроме того, вражеские войска силой вывезли жителей острова Большой Потёмкинский. что вблизи Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.
В Генштабе также информируют, что оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему Российской Федерации.
Напомним, русские войска 14 декабря обстреляли здание Херсонской ОВА. оккупанты атаковали ОВА из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела повреждены два этажа.
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