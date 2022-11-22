Оккупанты мобилизуют на войну мужчин даже с одним глазом — разведка

В армию РФ мобилизуют даже непригодных для военной службы людей.

Оккупанты заявляют, что в российскую армию забирают людей даже с серьезными физическими недостатками.

Соответствующий разговор захватчиков перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны.

В частности, российский оккупант обсудил со своей родственницей случай призыва на военную службу мужчину с одним глазом.

"Наши сочли его годным… понимаешь, у него один глаз… и один совсем не видит", – говорит захватчик о работе российской военно-врачебной комиссии на территории оккупированного Донецка.

Мобилизация в ряды армии РФ

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что в России на зиму и весну запланирована вторая и третья волны частичной мобилизации, чтобы собрать войско численностью в 500 тысяч.

В то же время россияне во временно оккупированном Крыму продолжают скрытую мобилизацию.

А в Белгородской области РФ на территории воинской части во время построения на плацу двух мобилизованных на пострах другим бросили в автозак за отказ выполнять приказ.

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