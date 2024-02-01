Оккупанты мобилизуют сотрудников металлургического завода в Луганской области — "АТЕШ"

оккупанты мобилизуют сотрудников Алчевского металлургического завода. Оно находится на грани прекращения работы из-за нехватки кадров.

Об этом пишет движение "АТЭШ", ссылаясь на агента с предприятия.

"Гауляйтеры активно отправляют своих работников на фронт. Повестки раздают сотрудники отдела кадров, а за кем-то приезжают лично из военкоматов. В армию забирают всех подряд, включая молодых людей и людей с инвалидностью", — отмечают в подполье.

Конечно, точное количество подлежащих мобилизации работников назвать невозможно. Однако, по всей видимости, под призыв попадают десятки и даже сотни сотрудников заводов и предприятий.

"Из-за этого молодые люди не идут работать на местное предприятие, но пытаются уехать в безопасное место. Оккупанты отчитываются о постоянных достижениях, но это не соответствует действительности", — подытожили в "АТЕШ".

Ранее партизанское движение "АТЕШ" разведало ситуацию во временно оккупированном Джанкое. Агенты зафиксировали: КамАЗы, "Уралы" и личный состав на вокзале в Джанкое.

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