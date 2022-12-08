Оккупанты мобилизуют жителей Мелитополя, чтобы восполнить свои потери на фронте

В Запорожье оккупанты проводят мобилизацию.
На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты проводят мобилизацию. К военкоматам вызывают жителей Мелитополя.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"На временно занятой территории Запорожской области, с целью пополнения текущих потерь, российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время", — говорится.
Напомним, что Путин рассказал, сколько мобилизованных россиян принимают участие в так называемой "СВО". Из мобилизованных 300 тысяч граждан РФ, призванных в рамках так называемой частичной мобилизации, 150 тыс. воюют в Украине, а еще 150 тысяч находятся на полигонах.
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