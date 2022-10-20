Оккупанты могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить Украину — ISW

Подрывом дамбы ГЭС Москва может обвинить Украину в материальном ущербе и гибели людей.

Российские оккупанты могут совершить нападение на Каховскую ГЭС, но обвинить в этом украинских военных. Подтопления, которые могут стать следствием атаки, армия РФ использует в качестве прикрытия для запланированного отступления с Херсонщины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

" Российские военные могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку ", — говорится в отчете.

По данным американских аналитиков, пособники оккупантов предупредили о якобы возможном ударе ВСУ по плотине Каховской ГЭС. Делают это для того, чтобы появились информационные условия для повреждения дамбы российской стороной и возложение ответственности за возможные последствия в Киеве.

"18 октября Суровикин заявил, что получил информацию о якобы намерении Киева пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области. Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские войска намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона", — отмечают в ISW.

Кроме того, командующий войной генерал Сергей Суровикин обвиняет Украину "в планах удара по гражданской и жилищной инфраструктуре Херсонской области". В свою очередь, "губернатор" Владимир Сальдо отмечает эвакуацию россиян с западного берега Днепра в ожидании "широкомасштабного украинского наступления".

Именно подрывом дамбы ГЭС Москва намерена обвинить Украину в материальном ущербе и гибели людей, а также использовать наводнение для прикрытия своего отступления.

"Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы омрачить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной Херсонщины", – заключает аналитики ISW.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ с начала октября освободили от оккупантов более 50 населенных пунктов Херсонщины. Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинская армия может выбить врага из Херсона в течение нескольких недель.

Новая "власть" Херсона наступления украинской армии боится. Гауляйтер Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Молил, из-за опасности затопления. Ведь украинские силы "готовят" теракт на Каховской ГЭС, заявил "губернатор".

В Офисе президента говорят, что россияне решили покинуть Херсон, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту. Алексей Арестович убежден: оккупанты планируют задействовать ее для захвата Донецкой области.

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