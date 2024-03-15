Оккупанты могут готовить массированный ракетный удар во время выборов в РФ: военный эксперт объяснил детали

Нужно быть готовым к тому, чтобы быстро реагировать и быть в безопасном месте.

Российские оккупанты могут готовить массированный ракетный и дроновый удар. И провести такую атаку они могут в любой момент.

Об этом в эфире "1+1" рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

"На самом деле, ожидать можно всегда. Как правило, когда Россия накапливает ракеты, накапливает "Шахеды", они могут ударить в любой момент... Россияне сейчас бьют по приграничным районам, используя С-300, С-400". "Использование тех ракет, которые нуждаются, например, в целеуказании спутникового и радиоэлектронного, то есть стратегическая авиация, Ту-95 — они также могут использовать", — подчеркнул Михаил Самусь.

По его словам, нужно быть готовым к тому, чтобы быстро реагировать и быть в безопасном месте.

“Нужно понимать, что действительно это существа, которые могут допустить любые кровавые события особенно на этом фоне, когда у них фактически успехов на фронте нет, у них есть проблемы уже на своей территории... и вообще ситуация не очень хорошая. Поэтому они могут бить по граждански, могут создавать фон, что на самом деле все идет хорошо. Видите, они наносят удары по всей Украине”, — заметил военный эксперт.

Напомним, что в результате коварного двойного удара ракетами, нанесенного российскими террористами в пятницу, 15 марта, по городу Одессе, погибли уже 20 человек.

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